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Beşiktaş'a Cyle Larin piyangosu!

Beşiktaş’tan kiralık olarak Belçika ekibine gönderilen 24 yaşındaki Kanadalı şu anda takımının kahramanı. Zulte Waregem yönetimi ise, “2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu Ocak’ta kullanalım” görüşünde.

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ATİBA’NIN tavsiyesiyle Beşiktaş’a transfer edilen Cyle Larin, Siyah-Beyazlı takımda iki sezonda 26 karşılaşmada forma giydi. Bu maçlarda toplam 8 gol atıp, 2 de asist yapan Larin, bu sezon başında takımda yer bulamayacağı gerekçesiyle kiralık olarak Belçika ekibi Zulte Waregem’e gönderildi. Burada gösterdiği performansla Belçika ekibinin kahramanı durumuna gelen Larin, 15 maçta 6 gol ve 6 asistlik performans gösterdi. Onun bu başarısı Belçika ekibine kalıcı bir transfer yapmasının da önünü açtı. Zulte Yönetimi, Larin’in bonservisini almak için şimdiden harekete geçti.
 
DAHA FAZLASINA SATABiLiRSiNiZ
 
Belçika’nın www.walfoot.be ve www.voetbalkrant.com sitelerinde yer alan haberlerde Waregem Yönetimi’ne, “Kanadalı mükemmel durumda. Onu hemen transfer edin. Bu çocuk henüz 24 yaşında ve olağanüstü bir gelişme gösteriyor. 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmanız halinde, çok daha fazlasına satabilirsiniz” şeklinde tavsiyelerin yer aldığı haberler yayınlandı. Waregem Yönetimi’nin de sezon sonunu beklemeden Ocak’taBeşiktaş’la masaya oturup, fiyatta biraz daha indirim isteyeceği ve bonservis sorununu çözeceği belirtiliyor.
 
TAKIMI LiGDE BEŞiNCi SIRADA
 
Bir başka gazetede yer alan haberde ise, “Waregem 2.5 milyon euroluk bonservisi gülümseyerek ödeyecek. Daha sonra taliplilerine çok daha iyi paraya satacak” denildi. Siyah-Beyazlı takımda Şenol Güneş’in verdiği şansı iyi kullanamayan ve Negredo ile Cenk Tosun’un arkasında kalan Larin, Siyah-Beyazlılar’a, MLS ligi ekiplerinden Orlando City’den ekibe 1 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle geldi. Bu sezonun başında da 1 milyon 250 bin euro karşılığında Belçika ekibine kiralandı. Onun formasını giydiği Belçika ekibi şu anda ligde 14 maç sonunda 22 puanla beşinci sırada yer alıyor.
 
Akşam
 

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