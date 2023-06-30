İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2023 Cuma / 12 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0732
  • EURO
    28,4633
  • ALTIN
    1601.45
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Beşiktaş'a Daler Kuzyaev müjdesi

Siyah-beyazlılar Rus ekibi Zenit'le sözleşmesi biten ve listenin ilk sırasında aldıkları yıldız futbolcu Daler Kuzyaev ile temasa geçti.

30 Haziran 2023 Cuma 14:39 - Güncelleme:
Beşiktaş'a Daler Kuzyaev müjdesi
ABONE OL

Şenol Güneş'in de çok beğendiği Rus futbolcu için onay verdiği belirtildi. Güneş'in öncelik verdiği skorer orta saha transferi için düşünülen isimlerden biri de Daler Kuzyaev.

Piyasa değeri 10 milyon euro olan Rus futbolcunun Zenit'le olan sözleşmesinin bitmesi büyük avantaj.

Beşiktaş'a, Daler Kuzyaev transferi için iyi haberler de geldi. Rus basını, oyuncunun menajeri Alexei Safonov'un yaptığı açıklamaları örnek göstererek yaptığı haberde şu ifadeleri kullandı: "İspanya'da oynamayı hayal ediyordu ancak ne oraya ne de İtalya'ya gidebileceğini sanmam. Kuzyaev'in Türkiye'de oynayabileceğinden hiç şüphem yok. Zenit'te zaten kazanabileceği her şeyi kazandı. Avrupa'da yaşamak için yeni bir şeyler istiyordur. Türklerin ona sundukları, muhtemelen zihniyet olarak ona daha yakın.

Profesyonel kulüp kariyerinde 306 resmi maça çıkan Kuzyaev, bu periyotta rakip fileleri 24 kez havalandırırken, 34 de asist yaptı ve toplamda 58 gole direkt olarak katkı sağladı. Rus yıldız, Milli takımda da 46 maçta oynadı, 2 gol buldu.

ETKİLİ DRİPLİNGLERİ DİKKAT ÇEKİCİ

30 yaşındaki oyuncu, etkili driplingleri ve skorer oyunuyla dikkat çekiyor. Rus yıldız Daler Kuzyaev geçen yıl Zenit'te 35 maçta 5 gol, 7 asistle oynadı.

Şu anda boşta olan Daler Kuzyaev, kariyerine Avrupa'da mücadele eden ve aynı zamanda şampiyonluğa oynayan bir takımda devam etmek istiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.