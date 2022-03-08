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Spor

Beşiktaş'a derbi öncesi iki oyuncudan kötü haber

Süper Lig'in 29. haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Welinton ve Atiba Hutchinson'ın sakatlıkları nedeniyle derbide forma giymesi beklenmiyor.

8 Mart 2022 Salı 18:55 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 18:55
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Beşiktaş, son oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlık yaşayan Welinton ve Atiba Hutchinson'ın durumları için açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Welinton'un uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık, Atiba'nın ise uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.

İki futbolcunun da ligde gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenmiyor.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynadığı müsabakada, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen Welinton Souza ile aynı müsabakanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Atiba Hutchinson, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, Welinton'un uyluk arka adalesinde (semimembranosus) kanama ve kısmi yırtık, Atiba'nın ise uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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