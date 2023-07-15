İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2023 Cumartesi / 27 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1409
  • EURO
    29,4195
  • ALTIN
    1642.76
  • BIST100
    6437.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'a dev çalım! Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu açıkladı
Spor

Beşiktaş'a dev çalım! Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu açıkladı

Beişktaş'ın anlaştığı iddia edilen milli futbolcu Halil Dervişoğlu Galatasaray'a transfer oluyor. Sarı kırmızılı kulüp, Brentford'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

15 Temmuz 2023 Cumartesi 18:07 - Güncelleme:
Beşiktaş'a dev çalım! Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu açıkladı
ABONE OL

Galatasaray, Brentford forması giyen eski oyuncusu Halil Dervişoğlu'nun transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle görüşmeye başlandığını duyurdu.

Galatasaray Sportif AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brentford ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

A Milli Takım formasını 15 kez giyen 23 yaşındaki futbolcu, 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında ve 2021-2022 sezonunun tamamında kiralık olarak Galatasaray'da oynamıştı.

TRANSFERDE NELER YAŞANDI?

"BİLETİMİ GÖNDERİN, GELİYORUM"

Halil Dervişoğlu, dün gece (cuma) Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ve Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı'yı arayarak, "Uçak biletimi gönderin, geliyorum" diye haber yolladı.

TERCİHİ GALATASARAY OLDU

Halil Dervişoğlu'nun babası da oğlunun Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirtti fakat Galatasaray'ın peşin para teklifinin ardından 23 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı kulübü tercih etti ve kararını bildirdi.

Konuyla ilgili olarak Beşiktaş yönetimi, "Biz kendisine teklif yaptık, önce kabul etti, uçak bileti istedi, sonra Galatasaray'dan para aldığını belirterek gelmeyeceğini söyledi." açıklamasını yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.