Galatasaray, Brentford forması giyen eski oyuncusu Halil Dervişoğlu'nun transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle görüşmeye başlandığını duyurdu.

Galatasaray Sportif AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brentford ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

A Milli Takım formasını 15 kez giyen 23 yaşındaki futbolcu, 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında ve 2021-2022 sezonunun tamamında kiralık olarak Galatasaray'da oynamıştı.

TRANSFERDE NELER YAŞANDI?

"BİLETİMİ GÖNDERİN, GELİYORUM"

Halil Dervişoğlu, dün gece (cuma) Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ve Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı'yı arayarak, "Uçak biletimi gönderin, geliyorum" diye haber yolladı.

TERCİHİ GALATASARAY OLDU

Halil Dervişoğlu'nun babası da oğlunun Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirtti fakat Galatasaray'ın peşin para teklifinin ardından 23 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı kulübü tercih etti ve kararını bildirdi.

Konuyla ilgili olarak Beşiktaş yönetimi, "Biz kendisine teklif yaptık, önce kabul etti, uçak bileti istedi, sonra Galatasaray'dan para aldığını belirterek gelmeyeceğini söyledi." açıklamasını yaptı.