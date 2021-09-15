15 Eylül 2021 Çarşamba 12:12 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 12:17

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında bu akşam Almanya'nın Borussia Dortmund takımını Vodafone Park'ta konuk edecek Beşiktaş'a Kevin N'Koudou'dan kötü haber geldi.

Siyah beyazlıların geçtiğimiz cumartesi günü Süper Lig'de oynadığı Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Fransız futbolcunun ağrılarının sürdüğü ve bu nedenle Dortmund karşılaşmasının kadrosundan çıkartıldığı bildirildi.

N'Koudou'nun sakatlığıyla ilgili olarak Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ayak bileğinde kapsüler zorlanma ile yumuşak doku travması (kontüzyon) tespit edilen ve tedavisine devam edilen futbolcumuz Georges Nkoudou ağrılarnın sürmesi nedeniyle Futbol Takımımızın B. Dortmund maçı kadrosundan çıkarılmıştır."