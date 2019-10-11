Beşiktaş'a Dorukhan Toköz müjdesi
Beşiktaş'ta Alanyaspor maçında sakatlanarak ameliyat edilen Dorukhan Toköz’ün beklenenden daha önce sahalara döneceği öğrenildi.
Yıldız ismin, olduğu ağır ameliyata rağmen durumunun iyi olduğu ve ilk belirlemelerinin aksine 5 ay değil, 3 ay içerisinde takıma dönebileceği ifade edildi. Dorukhan’ın çıkma meydana gelen sol diz kapağının içendeki hasarlı sol bölgeye, sağlam olan sağ kıkırdaktan nakil yapıldığı ve böylece iyileşmenin hızlandırıldığı kaydedildi. Milli oyuncu şubatta futbola dönebilecek.
(Güneş)
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