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Spor

Beşiktaş'a dünya yıldızı önerildi

Real Madrid ile yollarını ayıran İspanyol orta saha oyuncusu Isco, bu bölgeye takviye yapmak isteyen Beşiktaş'a önerildi. Valerien Ismael de Isco transferine onay verdi.

Fanatik6 Ağustos 2022 Cumartesi 09:50 - Güncelleme:
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Yeni sezon öncesinde kadrosuna birçok önemli takviye yapan Beşiktaş, güçlü bir ekip oluşturmuştu. Emirhan İlkhan'ın sürpriz bir şekilde İtalya Serie A ekibi Torino'ya transferi sonrasında Beşiktaş, orta sahasını güçlendirmek için düğmeye bastı.

Beşiktaş yıllardır unutulan geleneği canlandırdı

BEŞİKTAŞ'A ISCO ÖNERİSİ

Fanatik'in haberine göre; Bu doğrultuda hem listesindeki oyuncular hem de öneriler üzerinden ilerleyen kulübe, menajerler aracılığıyla dünyaca ünlü bir isim teklif edildi. İspanyol devi Real Madrid'deki 9 yıllık macerası sonrasında sezon bitimiyle boşa çıkan Isco, Beşiktaş'a önerildi. 30 yaşındaki futbolcunun temsilcisinden maliyet konusunda bilgi isteyen idareciler, uygun şartlar oluşması halinde bu oyuncuyu gündemine alabilir.

VALERIEN ISMAEL'DEN ONAY

Teknik direktör Valerien Ismael'e de konuyla ilgili olarak bilgi veren yöneticilerin, Fransız teknik adamdan jet hızıyla olumlu geri aldığı öğrenildi. İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal başta olmak üzere, Avrupa'nın birçok kulübünün de hedefleri arasında yer alan tecrübeli futbolcunun 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor. Tecrübeli yıldız, Real Madrid formasıyla 9 yılda 5 kez Şampiyonlar Ligi, 3 kez La Liga şampiyonluğu yaşadı.

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