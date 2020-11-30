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Spor

Beşiktaş'a durmak yok!

Süper Lig'de dün akşam Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup eden Beşiktaş, 11'inci haftada cuma günü evinde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA30 Kasım 2020 Pazartesi 16:14 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 16:14
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 Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi 4-3 yenen Beşiktaş, ara vermeden 11. haftada Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı takım, 4 Kasım Cuma günü Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın ilk hazırlığını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda Fenerbahçe karşısında forma giyen oyuncular, koşuların ardından çalışmayı tamamladı.

Diğer futbolcular ise istasyon koşularının ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışmaları yaptı. Daha sonra mini kale maç oynayan siyah-beyazlılar, pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı takım, yarım sahada oynanan çift kale maçla günü tamamladı.

Beşiktaş, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

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