Beşiktaş, evinde tüm atak aksiyonlarında fark yedi. Taraftar takımı ıslıklayıp 'Yönetim istifa' dedi!.. Göztepe bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı...

Maç tempolu başladı, atağı savuşturan Kartal hızlı çıkıp 3'te Semih'in yarım volesiyle öne geçti. 9. dakikada kaleci Lis'in uzaklaştırdığı top Bokele'ye çarpıp ağlara gitti. Beşiktaş 2-0'dan sonra adeta panik yaptı. Bokele bu kez rakip kaleye attı. Ablukaya alan deplasman ekibi, 32'de yine duran topta Taha ile 2-2 yaptı. İlk yarı Göztepe çok rahattı, isabetli şut ve gol beklentisinde fark attı. 45-60 arası Göztepe rakibini sahadan sildi.

Ciro'nun girmesi Beşiktaş'a hareket kattı ama pozisyonlar kaçtı. Geçiş hücumlarıyla gelen İzmir ekibi 82'de Fofana ile 3-2 yaptı. Yönetim istifa sesleri yükselirken Tijanic fişi çekti, Beşiktaş taraftarı bu golü alkışladı. Evinde mahkum oynayan Kartal, tarihi bir mağlubiyetle yarıştan koptu.