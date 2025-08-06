UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında St. Patrick ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, savunmanın önemli ismi Felix Uduokhai kadrodan çıkarıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, baş ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen Uduokhai'ye yapılan tetkiklerde üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlandığı belirtildi.

Tedavi süreci İstanbul'da devam edecek olan 27 yaşındaki Alman savunma oyuncusu, St. Patrick karşısında forma giyemeyecek