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Spor

Beşiktaş'a Felix Uduokhai'den kötü haber! Kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş, Felix Uduokhai'nin üst solunum yolu enfeskiyonu sebebiyle St. Patrick maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Haber Merkezi6 Ağustos 2025 Çarşamba 13:59 - Güncelleme:
Beşiktaş'a Felix Uduokhai'den kötü haber! Kadrodan çıkarıldı
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UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında St. Patrick ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, savunmanın önemli ismi Felix Uduokhai kadrodan çıkarıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, baş ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen Uduokhai'ye yapılan tetkiklerde üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlandığı belirtildi.

Tedavi süreci İstanbul'da devam edecek olan 27 yaşındaki Alman savunma oyuncusu, St. Patrick karşısında forma giyemeyecek

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