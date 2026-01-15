Beşiktaş'a Filip Jorgensen transferinde rakip çıktı

Beşiktaş, Mert Günok ile yolların ayrılmasının ardından kaleci transferi için harekete geçmişti.

Listenin en başında yer alan Chelsea'nin filebekçisi Filip Jorgensen ile temasa geçen siyah-beyazlı yönetim transfer görüşmelerine devam ediyor.

Londra ekibinin performansına göre transferi hakkında karar vereceği Jorgensen için beklemede olan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

PREMIER LİG'DEN TALİP ÇIKTI

TeamTalk'tan Graeme Bailey'in haberine göre, siyah-beyazlılara Jorgensen transferinde rakip çıktı. Premier Lig ekibi West Ham United'ın, Danimarkalı genç kaleci için Chelsea'den bilgi aldığı kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Kulübüyle 2031'e kadar sözleşmesi bulunan Jorgensen'in güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.