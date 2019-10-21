Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi müjdeli haber
Hafta sonu Galatasaray ile derbide karşılaşacak olan Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup'tan müjde geldi.
Ankaragücü ile berabere kalarak deplasmandaki kötü gidişatı durduramayan Beşiktaş, önümüzdeki hafta derbi mücadelesinde Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk edecek.
Mücadele öncesi Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup'tan iyi haber geldi. Sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçının kadrosunda yer alamayan Oğuzhan'ın Galatasaray derbisinde Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde sahada olacağı öğrenildi. Oğuzhan Özyakup, bu sezon Beşiktaş formasını 7 resmi karşılaşmada terletirken gol ya da asist yapamadı.
Sakat futbolculardan Fransız kanat oyuncusu N'Koudou, Victor Ruiz ve Burak Yılmaz'ın ise Braga ve Galatasaray maçlarında forma giymesi beklenmiyor.
(Fanatik)
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