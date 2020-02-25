Beşiktaş'a gelmemdeki en büyük katkı Mesut Özil

25 Şubat 2020 Salı21:31 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 21:40

Mohamed Elneny, Beşiktaş ve geleceği hakkında Bein Sports'a açıklamalarda bulundu.

"Gelmeden önce Premier Lig ile farkın çok fazla olduğunu düşünüyordum. Geldikten sonra düşündüğüm kadar fark olmadığını gördüm. Çok büyük futbolcular var, çok zorlu bir lig. Birçok takım şampiyonluk yarışı içinde. Bütün takımlar birbirlerini yenebilecek güçte."

"MESUT ÖZİL'E BEŞİKTAŞ'I SORDUM"

"Beşiktaş'a transfer olma kararımdaki en büyük etken Mesut Özil oldu. O benim ağabeyim, kardeşim gibi. Teklif geldiğinde fikrini sordum. O da Beşiktaş'ın çok büyük bir kulüp olduğunu ve büyük bir taraftar kitlesine sahip olduğunu söyledi."

"BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTERİM"

"Tabii ki mutluyum. Beşiktaş ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Gelecek neler getirir, onu çok kestiremiyorum. Kulüp isterse, sözleşmemdeki maddeler doğrultusunda burada kalmam yönünde bir inisiyatif kullanırsa burada kalmayı isterim. Koşullar elverirse, kalmak isterim."

"ABDULLAH AVCI İLE SERGEN YALÇIN ARASINDAKİ FARK"

"Abdullah Avcı çok iyi bir teknik direktör ve burada elinden gelenin en iyisini yaptı. Şanssızlıklar yaşadık, kazanabileceğimiz bazı maçları kazanamadık. Oyuncular bazen teknik direktörün daha agresif davranmasını isterler. Sergen hoca da bunu yapıyor. Herkes %100'ünü vermeli, yoksa yedek kulübesinde bekler. İkisi arasındaki fark, Sergen hoca iletişim anlamında doğrudan hareket eden, daha sert davranabilen bir karakter. Abdullah hoca çatışmayı çok sevmeyen, mümkün olduğunca oyuncusunu mutlu etmek isteyen ve herkesi memnun etmeye çalışan bir karakter."