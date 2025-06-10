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Spor

Beşiktaş'a geri döndü! Demir Ege Tıknaz sürprizi

Beşiktaş'tan kiralık olarak ayrılan ve sezonu Portekiz'de geçiren Demir Ege Tıknaz, siyah beyazlılara geri döndü. Rio Ave kulübü, genç oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmadı.

Haber Merkezi10 Haziran 2025 Salı 19:02 - Güncelleme:
Beşiktaş'a geri döndü! Demir Ege Tıknaz sürprizi
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Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, Demir Ege Tıknaz cephesinde ise sıcak bir gelişme yaşandı. Beşiktaş altyapısından yetişen ve sezon başında Portekiz Ligi ekiplerinden Rio Ave'ye kiralanan 20 yaşındaki futbolcu, Türkiye'ye geri dönüyor. Rio Ave cephesi, Beşiktaş'tan 5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı genç futbolcunun opsiyonunu kullanmadı.

DEMİR EGE TIKNAZ TRANSFERİNDE SICAK GELİŞME

Bu sezon Portekiz Ligi'nde son derece başarılı bir performans sergileyen 20 yaşındaki orta sahanın satın alma opsiyonunun kullanılacağı belirtiliyordu. Ancak Rio Ave yetkilileri, 10 Haziran Salı günü saat 17.00'ye kadar Beşiktaş'a resmi yazı iletmedi. Bu tarihe kadar herhangi bir belgenin iletilmemesi sebebiyle Demir Ege'nin satın alma opsiyonu kullanılmamış oldu ve genç futbolcu siyah beyazlılara geri döndü.

SOLSKJAER ÇOK BEĞENİYOR

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ise bu gelişmeden bir hayli memnun oldu. Norveçli teknik direktörün yeni sezonda Demir Ege Tıknaz'ın yeni bir orta saha transferi etkisi yapacağını düşündüğü belirtildi. 20 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'ta sezon öncesi kampına katılması bekleniyor.

Bu sezon Portekiz'de 28 lig maçına çıkan Demir Ege, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Genç futbolcu performansıyla sık sık Portekiz'de de gündem olmuştu.

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