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Spor

Beşiktaş'a Ghezzal müjdesi

Beşiktaş, Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal'in bonservisini almak için harekete geçti. İngiliz kulübünün Ghezzal'i elden çıkarmaya şimdiden hazır olduğu öğrenildi.

30 Mart 2021 Salı 09:35 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 09:35
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Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Rachid Ghezzal, Kara Kartal'da sergilediği başarılı performansın ardından kısa sürede takımın vazgeçilmez isimleri arasına girmişti.

21 maçta yaptığı 13 asistle ligdeki krallık yarışında zirvede yer alan 28 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosunda tutmak için çaba sarf eden Beşiktaş'a, Leicester'dan müjdeli haber geldi.

İngiliz ekibinin, Marsilya'yla sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fransız sağ kanat Florian Thauvin'i kadrosuna katmayı planladığı ve Ghezzal'i elden çıkarmaya şimdiden hazır olduğu kaydedildi. Cezayirli yıldızı bırakmamakta kararlı olan Beşiktaş, sezon sonuna kadar oyuncunun transferini tamamlamayı hedefliyor.

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