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Spor

Beşiktaş'a Gökhan Töre müjdesi

Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Gökhan Töre'nin durumu belli oldu. Gökhan, Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor maçının kadrosuna dahil edildi.

30 Nisan 2021 Cuma 18:01 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 18:02
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Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Hatayspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta Gökhan Töre maç kadrosuna alındı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Gökhan Töre'nin sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yayınlamış ve "Futbol Takımımızın dün akşam Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabakada sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme bulguları saptanmıştır. Gökhan Töre'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer vermişti.

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