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Spor

''Beşiktaş'a hayırlı olsun'' dedi ve yeni teknik direktörü açıkladı

Beşiktaş'ın yeni sezondaki teknik direktörünün kim olacağı merakla beklenirken, spor yazarı Şansal Büyüka'dan sürpriz bir iddia geldi. Büyüka, gelecek sezon Beşiktaş'ı Şenol Güneş'in çalıştıracağını ileri sürdü.

12 Ocak 2022 Çarşamba 13:17 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 13:17
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Spor gündemi Fatih Terim'in gönderilişi, Domenec Torrent'in gelişi, Fenerbahçe'deki teknik direktör krizi, Beşiktaş'ın korona sorunu derken farklı bir hal aldı. Milliyet gazetesi yazarı Şansal Büyüka, bu gündemi değiştirecek çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.

Sergen Yalçın sonrasında takımı Önder Karaveli'ye emanet eden Beşiktaş için yeni sezonda Şenol Güneş'in takımın başına geçeceğini ortaya attı.

İşte Şansal Büyüka'nın Dobra Dobra köşesinden Şenol Güneş ile ilgili bilgisini geçirdiği o kısım:

"Aldığım haberin doğru olduğuna inanıyorum. Öyle yöneticilerden falan değil, ama gelişmenin içinde olanlardan aldığım haber... Zaten sürpriz bir haber değil... Şenol Güneş, Beşiktaş'a hayırlı olsun. Yeni sezonda takımın başında görürsünüz."

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