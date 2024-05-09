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Spor

Beşiktaş'a iki kötü haber birden! Ghezzal ve Rashica'nın durumu belli oldu

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Rachid Ghezzal ve Milot Rashica'nın son durumu hakkında açıklama yaptı. İşte futbolcuların son durumu...

9 Mayıs 2024 Perşembe 15:10 - Güncelleme:
Beşiktaş'a iki kötü haber birden! Ghezzal ve Rashica'nın durumu belli oldu
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Beşiktaş, Ankaragücü maçında sakatlanan Rachid Ghezzal ve Milot Rashica için açıklama yaptı.

Rachid Ghezzal için yapılan açıkalamda, "Futbol A Takımımızın MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (semitendinosus) kas tendon bileşkesinde gerilme ve ödem saptanmıştır." denildi.

Milot Rashica için ise, "MKE Ankaragücü maçında sol uyluk üst iç kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Milot Rashica'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk üst iç adalesinde (pectineus) gerilme ve ödem saptanmıştır. Rachid Ghezzal ile Milot Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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