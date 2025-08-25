İSTANBUL 28°C / 19°C
25 Ağustos 2025 Pazartesi
Beşiktaş'a İtalya'dan bir yıldız daha! Tiago Djalo transferinde sona doğru

El Bilal Toure ve kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildiren Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah beyazlı ekip, İtalyan devi Juventus forması giyen 25 yaşındaki stoper Tiago Djalo'yu kadrosuna katmak için transfer görüşmelerinde önemli mesafe kat etti. İşte detaylar...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

El Bilal Toure ile kulübü ve oyuncu ile görüşmelere başlandığını KAP'a açıklayan Beşiktaş, defans takviyesini de İtalya'dan tamamlamak istiyor.

JUVENTUS KABUL ETTİ

Di Marzio'nun haberine göre, siyah-beyazlılar Juventus'un stoperi Tiago Djalo'yu bonservisi ile kadrosuna katmak için önemli mesafe kat etti.

Juventus, Beşiktaş'ın yaptığı teklifi kabul etti. Serdal Adalı yönetimi ve Djalo'nun temsilcisi sözleşme görüşmelerini sürdürüyor.

Elde edilen bilgilere göre, tarafların anlaşması halinde kısa bir sürede transferin açıklanması bekleniyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Porto'da kiralık geçiren Djalo, 17 maça çıktı ve 2 gollük katkıda bulundu.

