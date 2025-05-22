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Spor

Beşiktaş'a iyi haber! Genoa, Jean Onana'nın opsiyonunu kullanabilir

Beşiktaş'ın devre arsında kiralık olarak gönderdiği Jean Onana hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınında çıkan habere göre Genoa, siyah beyazlı ekibin kadroda düşünmediği Onana'nın satın alma opsiyonunu kullanabilir. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ22 Mayıs 2025 Perşembe 15:09 - Güncelleme:
Beşiktaş'a iyi haber! Genoa, Jean Onana'nın opsiyonunu kullanabilir
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Beşiktaş'tan devre arası transfer döneminde Genoa'ya kiralanan Jean Onana için siyah-beyazlılara müjdeli haber geldi.

GENOA OPSİYONU KULLANABİLİR

İtalyan basınında yer alan habere göre, Genoa, Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Onana'nın satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünüyor.

1.2 MİLYON EURO

Beşiktaş ile Genoa arasında yapılan anlaşmaya göre, 25 yaşındaki futbolcunun 1.2 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Onana, Genoa'ya transferinin ardından İtalyan ekibinde 8 maçta süre buldu.

BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Kamerunlu futbolcunun bonservisinin bulunduğu Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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