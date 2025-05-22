Beşiktaş'tan devre arası transfer döneminde Genoa'ya kiralanan Jean Onana için siyah-beyazlılara müjdeli haber geldi.

GENOA OPSİYONU KULLANABİLİR

İtalyan basınında yer alan habere göre, Genoa, Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Onana'nın satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünüyor.

1.2 MİLYON EURO

Beşiktaş ile Genoa arasında yapılan anlaşmaya göre, 25 yaşındaki futbolcunun 1.2 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Onana, Genoa'ya transferinin ardından İtalyan ekibinde 8 maçta süre buldu.

BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Kamerunlu futbolcunun bonservisinin bulunduğu Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.