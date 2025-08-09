İSTANBUL 31°C / 23°C
9 Ağustos 2025 Cumartesi
  • Beşiktaş'a Jonathan Rowe transferinde rakip çıktı
Spor

Beşiktaş'a Jonathan Rowe transferinde rakip çıktı

Kanat bölgesi için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Jonathan Rowe'yi gündemine almıştı. Ancak Fransız ekibi Rennes, siyah-beyazlıların ilgilendiği İngiliz oyuncunun peşine düştü.

9 Ağustos 2025 Cumartesi 15:12
Beşiktaş'a Jonathan Rowe transferinde rakip çıktı
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Marsilya forması giyen 22 yaşındaki sol kanat Jonathan Rowe ile ilgilenirken, Fransız basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

Foot Mercato'nun haberine göre Ligue 1 ekiplerinden Rennes de genç futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

14.5 MİLYON EURO

Geçtiğimiz sezon Norwich City'den Marsilya'ya 14.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan İngiliz oyuncunun ismi, bu transfer döneminde sık sık basında yer aldı. Rennes, Rowe'u hücum hattı için önemli bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

AVRUPA'DA SAHNE ALMAK İSTİYOR

Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan genç oyuncu için iki kulüp arasında rekabet yaşanması bekleniyor.

Habere göre oyuncunun kararında düzenli forma şansı ve Avrupa kupalarında oynama ihtimali belirleyici olacak.

