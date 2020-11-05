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Spor

Beşiktaş'a Josef de Souza müjdesi

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ta 2 maç ceza alan Josef de Souza'nın cezasını bir maça düşürdü.

05 Kasım 2020 Perşembe 19:25 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 19:34
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı Josef de Souza'nın 2 maçlık men cezasını 1 maça indirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Beşiktaş'ın itirazını incelediği ve olayın oluş şekli ile Tahkim Kurulunun benzer dosyalarda aldığı kararları dikkate alarak oyuncunun 2 maçlık cezasını 1 maça düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, kurulun TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor'un 3 puan silme cezasını da oy birliğiyle kaldırdığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Josef de Souza, Beşiktaş'ın Denizlispor'a konuk olduğu mücadelede gördüğü direkt kırmızı kart sebebiyle iki maç ceza almıştı.

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