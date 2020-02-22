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Spor

'Beşiktaş'a karşı iyi oynamak yetmez iyi de mücadele etmeliyiz'

Trabzonspor'un hocası Hüseyin Çimşir, öğrencilerini işte bu sözlerle uyardı: '90 dakika boyunca rakibi boğmalıyız. Beşiktaş'a karşı iyi oynamak yetmez iyi de mücadele etmeliyiz'

22 Şubat 2020 Cumartesi09:49 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 09:49

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu.

Genç teknik adam, orta sahanın kontrolünü almaları gerektiğini vurgulayarak, "90 dakika boyunca rakibi boğmalıyız. Beşiktaş'a karşı iyi oynamak yetmez iyi de mücadele etmeliyiz" dedi.

Hüseyin hoca, "Ancak en önemlisi de 90 dakika boyunca sakin kalmalıyız. Bunu yaptığımız taktirde 3 puanın geleceğine inanıyorum. Size güveniyorum" ifadelerini kullandı.

3 BÜYÜKLERE YENİLGİSİ YOK!

Trabzonspor, bu sezon Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı çıktığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Bordomavililer 4 maça 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

TAM 9 OYUNCU KART SINIRINDA!

Beşiktaş'ta Boyd, Burak Yılmaz, Atiba, Caner, N'Koudou ve Umut kart sınırında... Trabzonspor'da ise Campi, Pereira ve Guilherme kart görürse cezalı duruma düşecek.

(Takvim)

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