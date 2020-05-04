04 Mayıs 2020 Pazartesi 18:08 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 18:08

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor... Corona virüsü nedeniyle yaşanılan mali zorluklarla uğraşan Kara Kartal, elindeki yüksek maaşlı oyunculardan kurtulmayı hedeflerken, diğer yandan da ucuz ve maliyeti düşük isimleri transfer etmenin hazırlıklarını yapıyor.

Kısa süre önce Beşiktaş için Kevin Bua iddiası ortaya atılırken, Yunan basını konuyla ilgili özel bir habere imza attı.

İşte o haber:

"Kevin Bua'nın adı son zamanlarda Olympiakos ile anılıyor. Aslında, İsviçreli oyuncu bu transfer için olumlu düşünüyor. Bununla beraber, Alman basınında yer alan bilgilere göre 26 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan da vazgeçmiş değil.

İsviçreli yıldızla Almanya'dan Nürnberg de ilgilenirken, oyuncunun Olympiakos ve Beşiktaş'ın tekliflerini ciddi bir şekilde ele aldığı belirtiliyor. Alman basını, bu iki takımdan birinin Bua'nın yeni durağı olacağını iddia ediyor."

(Fotomaç)