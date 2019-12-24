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Spor

Beşiktaş’a kiralık Elmas

İtalyan gazeteci Lorenzo di Caprio, “Kartal, Boşnak oyuncu için Napoli’ye 1.5 yıllık kiralama teklifi yaptı. Napoli henüz olumlu bir cevap vermedi. Devre arasında taraflar yeniden görüşecekler” dedi.

Star Spor24.12.2019  22:50 - Güncelleme: 24.12.2019  22:50

BEŞİKTAŞ kadrosuna takviye yapmak için ince eleyip sık dokurken ortaya yeni bir iddia atıldı. Finansal Fair Play nedeniyle masrafsız oyuncu arayan Kartal’ın Napoli’de forma giyen Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Eljif Elmas için devreye girdiği öğrenildi. İtalyan gazeteci Lorenzo di Caprio, “Beşiktaş, Elmas için 1.5 yıllık kiralama teklifi yaptı. Napoli şimdiki bu teklifi kabul etmedi ancak devre arasında yeniden görüşme olacak” dedi. Beşiktaş’ın kiralama bedeli ödemeden sadece oyuncu maaşını üstlenmek istediği öğrenildi.

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