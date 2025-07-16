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Spor

Beşiktaş'a kötü haber! Anton Stach İngiliz ekibiyle anlaştı

Orkun Kökçü'nün ardından orta sahaya defansif bir isim eklemek isteyen Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Anton Stach için kötü haber geldi. Hoffenheim forması giyen 26 yaşındaki Alman oyuncu Anton Stach İngiliz ekibi Leeds United ile anlaştı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ16 Temmuz 2025 Çarşamba 11:52 - Güncelleme:
Beşiktaş'a kötü haber! Anton Stach İngiliz ekibiyle anlaştı
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Orta saha denklemine Orkun Kökçü'yü dahil eden Beşiktaş, defansif orta saha çalışmaları için yeni hedefini belirledi. Anton Stach'ı transfer etmek isteyen Siyah beyazlılara bu transfer için rakip çıktı.

Orta sahaya defansif bir güç katmak isteyen Beşiktaş, Hoffenheim'da forma giyen Alman futbolcu Anton Stach'ı transfer listesine eklemişti. Kara Kartal'a bu transferde kötü haber geldi.

LEEDS VE FRANKFURT DA PEŞİNDEYDİ

Beşiktaş'ın transfer listesindeki Stach için İngiltere'den Leeds United ve Bundesliga'dan Frankfurt, talip. Hoffenheim'ı bu transfer için 20 milyon Euro bonservis bedeli istediği öğrenilmişti.

LEEDS UNITED OYUNCUYLA ANLAŞTI

Sky Sport Almanya'nın haberine göre Leeds United, Anton Stach ile anlaşmaya vardı. Hoffenheim ile kulüpler arası görüşmeler başladı ancak henüz bir anlaşma sağlanmış değil.

Hoffenheim, Anton Stach için 20 milyon euro + bonuslar talep ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Hoffenheim'da 39 resmi maça çıkan Stach, 2 gol atarken 2 de asist yaptı. Alman futbolcunun kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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