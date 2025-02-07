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Spor

Beşiktaş'a kötü haber! Benfica, Andreas Schjelderup'u vermiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in kadroda görmek istediği Andreas Schjelderup için Benfica kararını verdi. Portekiz ekibi oyuncuyu kadro tutma kararı aldı. İşte detaylar...

Haber Merkezi7 Şubat 2025 Cuma 10:51 - Güncelleme:
Beşiktaş'a kötü haber! Benfica, Andreas Schjelderup'u vermiyor
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in kadroda görmek istediği Andreas Schjelderup için Benfica Kulübü kararını verdi.

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre; Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusunu takımda tutma kararı aldı.

Bruma'nın transfer edilmesine rağmen, Schjelderup'un yüksek potansiyeli olduğu için gelecekte de takım planlamasında yer aldığı vurgulandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

20 yaşındaki oyuncu, bu sezon Benfica ile 19 maça çıktı ve 3 gol 3 asistlik katkı sağladı.

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