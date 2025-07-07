Beşiktaş, transferde Jens Cajuste için Napoli'yle anlaşmaya varmıştı. Taraflar, 1.5 milyon euro kiralama bedeli ve şarta bağlı 6.5 milyon euro satın alma opsiyonu üzerinden el sıkıştı. Ancak transfer henüz resmiyet kazanmadı. Di Marzio'nun haberine göre; Jens Cajuste, Napoli ile Beşiktaş arasında anlaşma sağlanmasına rağmen beklemeye geçti.

Haberde yer alan bilgiye göre; oyuncu transfer için henüz onay vermedi.

Geçtiğimiz sezonu İngiltere Championship ekibi Ipswich Town'da kiralık geçiren Jens Cajuste, 33 maçta 1 gol ve 1 asist üretti.

25 yaşında ve 1.88 metre boyundaki Jens Cajuste, futbola İsveç'in Örgriyte takımında başladı. 19 yaşında iken 170 bin Euro'ya Danimarka ekibi Midtjylland'a satılan Cajuste, Ocak 2022'de 10 milyon Euro'ya Fransa'nın Reims Kulübü'ne transfer oldu.

Burada geçen 1.5 sezonun ardından 11.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'nin yolunu tutan Cajuste, 2024-25 sezonunda Premier Lig ekibi İpswich Town'a kiralandı. İsveç, Danimarka, Fransa, İtalya ve İngiltere'de toplam 221 resmi maça çıkan Cajuste, genellikle ön libero ve merkez orta saha, gerektiğinde de orta sahanın kanatlarında oynadı.