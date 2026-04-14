Beşiktaş, antrenmanda sakatlanan Kartal Kayra Yılmaz'ın ayak bileği bağlarında tam kat yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman sırasında geçirdiği rotasyonel yaralanma sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz'ın ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık tespit edilmiştir.

Kartal Kayra Yılmaz'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır. Cerrahi tedavisi planlanan oyuncumuzun tedavi süreci ile ilgili bilgiler önümüzdeki süreçte kamuoyu ile paylaşılacaktır."

TRT Spor'da yer alan bilgiye göre Kartal Kayra Yılmaz'ın sezonun geri kalanında sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmiyor.