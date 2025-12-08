Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK'yı konuk etti. Siyah beyazlılar yaşanılan sakatlık nedeniyle ilk yarının ortalarında zorunlu değişikliğe gitti.
Maçın 23. dakikasında hissettiği ağrı sonrasında yerde kalan ve yedek kulübesiyle iletişime geçen Cengiz Ünder maça devam edemeyeceğini belirtti. Milli futbolcu yerini Milot Rashica'ya bıraktı.
JOTA SILVA DA DEVAM EDEMEDİ
Beşiktaş'ın Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva, ilk yarının son anlarında ceza sahası içerisinde rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Maça devam edemeyen Jota ikinci yarının başında yerini Tammy Abraham'a bıraktı.
(Fotoğraf: beIN Sports)