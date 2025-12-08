İSTANBUL 10°C / 8°C
8 Aralık 2025 Pazartesi
  Beşiktaş'a kötü haber! Oyuna devam edemediler...
Spor

Beşiktaş'a kötü haber! Oyuna devam edemediler...

Gaziantep FK maçının 23. dakikasında ağrı hisseden Cengiz Ünder yerde kaldı ve oyuna devam edemedi. İlk yarının son anlarında sakatlanan Jota Silva da ikinci yarıya çıkamadı.

8 Aralık 2025 Pazartesi 20:36
Beşiktaş'a kötü haber! Oyuna devam edemediler...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK'yı konuk etti. Siyah beyazlılar yaşanılan sakatlık nedeniyle ilk yarının ortalarında zorunlu değişikliğe gitti.

Maçın 23. dakikasında hissettiği ağrı sonrasında yerde kalan ve yedek kulübesiyle iletişime geçen Cengiz Ünder maça devam edemeyeceğini belirtti. Milli futbolcu yerini Milot Rashica'ya bıraktı.

JOTA SILVA DA DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ın Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva, ilk yarının son anlarında ceza sahası içerisinde rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Maça devam edemeyen Jota ikinci yarının başında yerini Tammy Abraham'a bıraktı.

(Fotoğraf: beIN Sports)

