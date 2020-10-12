İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2020 Pazartesi / 24 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8779
  • EURO
    9,3107
  • ALTIN
    487.252
  • BIST100
    1178
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'a Larin için zamansız teklif!
Spor

Beşiktaş'a Larin için zamansız teklif!

ABD'nin Seattle Sounders takımı, Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin için transfer teklifinde bulundu. Siyah beyazlı yönetim, zamansız gelen bu teklifi şimdilik geri çevirdi.

12 Ekim 2020 Pazartesi 16:59 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 16:59
ABONE OL

Kadro dışında bıraktığı oyuncular için gözünü transfer penceresi açık ülkelere çeviren Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldi. ABD'nin Seattle Sounders takımı, Kartal'ın 25 yaşındaki forveti Cyle Larin için kulübün kapısını çaldı. Amerikalı yetkililer, Kanadalı futbolcuyu transfer etmek için durumunu sordu.

SÖZLÜ ANLAŞMA TAMAM

Umut Nayir'in de ayrılığı sonrası santrfor bölgesinde Aboubakar, Larin ve Güven Yalçın üçlüsüyle yoluna devam eden siyah-beyazlılar talebi geri çevirdi. Yönetimin cevabı, "Devre arasında gelin o zaman transferini görüşelim. Larin'i şimdi bırakırsak zora düşeriz" oldu. İki kulüp temsilcileri devre arasında bu transferi görüşmek üzere sözlü anlaşma sağladı.

Sabah

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.