  • Beşiktaş'a Lucas Piton'dan kötü haber
Spor

Beşiktaş'a Lucas Piton'dan kötü haber

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Lucas Piton'dan olumsuz cevap geldi. Vasco da Gama yönetimi, 25 yaşındaki sol bek için gelen teklifi kabul etmedi.

HABER MERKEZİ16 Ocak 2026 Cuma 20:07 - Güncelleme:
Beşiktaş'a Lucas Piton'dan kötü haber
Brezilya ekibi Vasco da Gama, sol bek hattıyla ilgili transfer kararlarını netleştirdi. Kulüp, Beşiktaş'ın Lucas Piton için yaptığı teklifi geri çevirdi.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNE RET

Brezilya basınından Globo'nun haberine göre Beşiktaş, 25 yaşındaki sol bek Lucas Piton için 4 milyon euro teklif sundu. Ancak Vasco da Gama yönetimi, bu bedeli yeterli bulmayarak teklifi net şekilde reddetti.

Haberde, Vasco'nun hiçbir oyuncuyu "satılmaz" olarak görmediği ancak teknik direktör Fernando Diniz'in ilk 11'inin vazgeçilmez isimlerinden biri olan Piton'un ancak çok daha yüksek bir bonservis bedeli karşılığında elden çıkarılabileceği vurgulandı.

YERİ DOLDURULMADAN SATIŞ YOK

Vasco cephesinin, Lucas Piton'un ancak aynı kalitede bir alternatif bulunması halinde gönderilmesine sıcak baktığı ifade ediliyor. 25 yaşındaki sol bek, gol ve asist katkısıyla Brezilya futbolunda öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Vasco da Gama formasıyla 55 maça çıkan İtalyan bek, 1 gol 11 asistlik katkı sağladı.

