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Spor

Beşiktaş'a maddi olarak ağır darbe!

PAOK'a elenerek Şampiyonlar Ligi macerasına 2. eleme turunda veda eden Beşiktaş, büyük bir gelir elde etme şansını da kaybetmiş oldu.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:30 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:30
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PAOK'a 3-1'lik skorla boyun eğen Beşiktaş eğer Devler Ligi'nde yoluna devam edebilseydi büyük bir gelir elde edecekti.

Siyah beyazlılar oynayacağı toplam 3 eleme maçını kazanarak grup aşamasına kadar gelebilseydi yaklaşık 900 bin Euro'luk eleme maçları bonusunun yanı sıra grup aşamasına katıldığı için ayrıca 15 milyon Euro'dan fazla bir kazancın sahibi olacaktı.

Beşiktaş ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalan takımların UEFA sıralamalarına göre belirlenen kat sayıya göre de ekstra bir para daha kazanacaktı.

Geçen yıl Devler Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray UEFA sıralamasına göre 11 milyon Euro'nun sahibi olmuştu.

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