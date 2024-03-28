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  • Beşiktaş'a Marius Wolf müjdesi! Menajerinden sevindiren cevap
Spor

Beşiktaş'a Marius Wolf müjdesi! Menajerinden sevindiren cevap

Lige erken havlu atan Beşiktaş transfer çalışmaları için kollarını sıvadı. Siyah beyazı ekip, kadrosuna katmak için harekete geçtiği Marius Wolf'un menajeriyle yaptığı görüşmeden olumlu cevap aldı. İşte detaylar...

Sabah28 Mart 2024 Perşembe 09:30 - Güncelleme:
Beşiktaş'a Marius Wolf müjdesi! Menajerinden sevindiren cevap
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Şampiyonluk yarışından erken kopan ve tek hedefi Türkiye Kupası olan Beşiktaş gelecek sezon daha güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Portekizli teknik adam Fernando Santos'un Onur Bulut ve Svensson'un performansının yetersiz olduğunu belirtmesi üzerine sağ bek arayışlarına başlayan yönetimin daha önce de gündemine gelen Borussia Dortmund forması giyen Marius Wolf için yeniden masada olduğu öğrenildi.

Alman oyuncunun menajeri ile geçtiğimiz günlerde bir araya gelen yönetimin bu görüşmeden olumlu bir şekilde ayrıldığı öğrenildi.

SANTOS ÇOK İSTİYOR

Siyah-beyazlı kurmayların Wolf'un temsilcisiyle ilerleyen dönemlerde bir görüşme daha yaparak transferi şekillendirmesi bekleniyor.

Alman ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 28 yaşındaki sağ bekin de şartların oluşması halinde Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

23 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 23 resmi maça çıkan Marius Wolf bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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