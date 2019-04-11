Beşiktaş'a Matteo Ferrari müjdesi
TFF Tahkim Kurulu, Ferrari'nin Beşiktaş aleyhinde açtığı davayı bozdu ve futbolu bırakan İtalyan oyuncunun alacağı olmadığına karar verdi.
TFF Tahkim Kurulu, Matteo Ferrari'nin Beşiktaş aleyhinde kazandığı alacak davası sonrasında itirazda bulunan siyah-beyazlı ekibi haklı buldu ve İtalyan oyuncunun alacak talebinin reddedildiğini açıkladı.
2009-2011 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Matteo Ferrari, Beşiktaş'ı alacaklarını ödenmediği gerekçesiyle önce UEFA'ya, ardından da CAS'a şikayet edip 8 milyon euroluk bir tazminat kazanmıştı.
Beşiktaş ise 2014'te futbolu bırakan Ferrari ile anlaşarak taksitli ödeme planı oluşturmuştu.
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