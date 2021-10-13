Beşiktaş'a Miralem Pjanic müjdesi

13 Ekim 2021 Çarşamba 12:19 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 12:19

Beşiktaş'ın transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalmıştı. Altay mücadelesinde arka adalesinden sakatlanan ve 3 haftadır takımdan ayrı konumda bulunan başarılı futbolcu, problemini büyük ölçüde atlattı. Milli arada yoğun tedavi programı uygulanan 31 yaşındaki ön libero, formasına dönmeye oldukça yakın.

Süper Lig 'de cuma günü Başakşehir'le oynanacak karşılaşmanın önceki gün başlayan hazırlıklarında düz koşu yapan Bosna Hersekli yıldız, dünkü antrenmanda da bireysel çalışıp ardından tedaviye geçti. Oyuncusunun durumunu yakından takip eden ve sağlık ekibinden sürekli olarak bilgi alan teknik direktör Sergen Yalçın'ın, yıldız ismi görevlendirmek için yüzde yüz hazır olmasını beklediği kaydedildi.