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Spor

Beşiktaş'a Miralem Pjanic müjdesi

Adale sakatlığını büyük ölçüde atlatan Miralem Pjanic, bireysel çalışmalara başladı. Sağlığına bir an önce kavuşması için sağlık ekibinin seferber olduğu Bosna Hersekli yıldız Başakşehir maçında kadroda yer alacak.

13 Ekim 2021 Çarşamba 12:19 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 12:19
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Beşiktaş'ın transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalmıştı. Altay mücadelesinde arka adalesinden sakatlanan ve 3 haftadır takımdan ayrı konumda bulunan başarılı futbolcu, problemini büyük ölçüde atlattı. Milli arada yoğun tedavi programı uygulanan 31 yaşındaki ön libero, formasına dönmeye oldukça yakın.

Süper Lig 'de cuma günü Başakşehir'le oynanacak karşılaşmanın önceki gün başlayan hazırlıklarında düz koşu yapan Bosna Hersekli yıldız, dünkü antrenmanda da bireysel çalışıp ardından tedaviye geçti. Oyuncusunun durumunu yakından takip eden ve sağlık ekibinden sürekli olarak bilgi alan teknik direktör Sergen Yalçın'ın, yıldız ismi görevlendirmek için yüzde yüz hazır olmasını beklediği kaydedildi.

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