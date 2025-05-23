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Spor

Beşiktaş'a önemli gelir: 7.7 milyon Euro

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz, Jackson Muleka ve Jean Onana'nın transferinden 7.7 milyon Euro gelir bekliyor.

Haber Merkezi23 Mayıs 2025 Cuma 17:14 - Güncelleme:
Beşiktaş'a önemli gelir: 7.7 milyon Euro
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Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz, Jackson Muleka ve Jean Onana'nın transferinden 7.7 milyon Euro gelir bekliyor. Monaco'nun opsiyon kullanmadığı Al Musrati'ye de Portekiz, Fransa ve İtalya'dan ilgi var.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar, transfer kaynağı yaratmak için takımdan göndermek istediği isimlerden önemli bir gelir bekliyor.

BEŞİKTAŞ, MULEKA'DAN 1.5 MİLYON EURO KASAYA KOYACAK

Kiralık olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'a imza atan Muleka'nın zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi ve siyah beyazlılar, 1.5 milyon euro'yu kasasına koyacak.

DEMİR EGE'DEN 5 MİLYON EURO GELECEK

SİYAH BEYAZLILAR, ONANA'DAN 1.2 MİLYON GELİR ELDE EDECEK

Bir diğer kiralik Genoa'da oynayan Onana için de Italya'dan sevindirici haber geldi. Genoa'nın 1.2 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşündüğü bildirildi.

GÖZLER AL MUSRATI'DE

Bu üç isimden 7.7 milyon Euro gelir elde edecek olan Beşiktaş, Monaco'nun opsiyonunu kullanmayacağı Musrati'den de hatın sayılır bir bonservis bekliyor. Libyali dinamoya Portekiz, Fransız ve İtalyan ekiplerinden ilgi olduğu ve Beşiktaş yönetiminin görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

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