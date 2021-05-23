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Spor

Beşiktaş'a para cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübüne ve siyah-beyazlıların yöneticilerine çeşitli sebeplerle para cezası verdi.

AA23 Mayıs 2021 Pazar 17:40 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 17:40
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TBF'den yapılan açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile oynanan ikinci maçta yaşanan seyirci olayları nedeniyle siyah-beyazlı kulübe 15 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol'un müsabaka görevlileri ile rakip takım çalışanına yönelik kişilik haklarına saldırı ve hakareti gerekçesiyle 125 bin lira para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Beşiktaş Basketbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Batur Şulen'e de karşılaşma görevlilerine yönelik kişilik haklarına saldırı ve hakareti sebebiyle 75 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

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