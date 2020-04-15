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Spor

Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz'e İtalya'nın devleri talip oldu! Lazio ve Udinese Dorukhan için yarışıyor!

Beşiktaş'ın milli futbolsu Dorukhan Toköz'e İtalyanların ilgisi bitmiyor. Çizme basınına göre Lazio ve Udinese Dorukhan'ı transfer etmek için yarışıyor.

15 Nisan 2020 Çarşamba 18:19 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 18:19
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İtalya'da gündem Dorukhan Toköz... Haziran 2021'de sözleşmesi sona erecek siyah beyazlı milli futbolcu için Çizme'den 2 talip olduğu yazıldı.

Calciomercato'nun okuyucularına aktardığı habere göre, şu anda Beşiktaş ile sözleşme yenileme konusunda müzakereler yapan Dorukhan Toköz'e Udinese ve Lazio talip oldu.

LAZIO OCAK AYINDA DA İSTEMİŞTİ

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Dorukhan için ocak transfer sezonunda Lazio'nun teklif yaptığı ancak bu girişimin karşılık almadığı belirtildi.

Dorukhan Toköz, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda çıktığı 8 müsabakada 653 dakika sahada kalmayı başarmıştı. Öte yandan genç futbolcu, uzun süren sakatlığı sonrasında yeniden çalışmalara başlamıştı.

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