Star.com.tr 11 Aralık 2021 Cumartesi 10:45 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 10:45

Beşiktaş, geçtiğimiz perşembe günü istifa eden teknik direktör Sergen Yalçın'ın yerine Portekiz takımı Estoril'in hocası Bruno Pinheiro'yu listesine aldı. Portekiz gazetesi Record'da yer alan habere göre; bu operasyonun başında siyah beyazlı kulüpte transferlerle ilgili konulardan sorumlu yönetici olan Erdal Torunoğulları bulunuyor.

45 yaşındaki Portekizli teknik adam için ilk adımın atıldığı ve Pinheiro'nun Estoril ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Beşiktaş'ın transfer konusunda ısrarcı olduğu iddia edildi.

BRUNO PİNHEİRO KİMDİR?

Antrenörlük kariyerine Benfica altyapısında başlayan Bruno Pinheiro Belenenses, Electrico gibi kulüp takımları ve Katar U19 ve U 20 milli takımlarını çalıştırdı. Pinheiro, Estoril'den önce Belçika'nın Eupen takımında yardımcı antrenörlük yapıyordu.

Bruno Pinheiro, geçen sezon göreve geldiği Estoril'i 2. Lig'de 1. Lig'e çıkarmıştı. Başarılı performansını bu sezon da sürdüren Pinheiro'nun Estoril'i Porto, Sporting, Benfica ve Braga'nın ardından Portekiz Ligi'nde 5. sırada bulunuyor.