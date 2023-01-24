Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'den iyi haber

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 27 Ocak Cuma günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yarım saatlik bölümü basına açık olan idmana ısınma çalışmalarıyla başlayan siyah-beyazlılar, kuvvetlendirme idmanları sonrasında iki gruba ayrılarak pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

Sakatlığı bulunan Romain Saiss ve Josef de Souza antrenmanda yer almazken, tedavisi nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Rachid Ghezzal, takımla birlikte kontrollü olarak çalışmalara başladı.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.