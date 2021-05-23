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Spor

Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi müjdesi

İngiltere Premier Lig'de Chelsea'nin ligi ilk 4'te tamamlamasıyla birlikte Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde etti.

23 Mayıs 2021 Pazar 19:57 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 20:25
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Chelsea'nin İngiltere Premier Lig'i ilk 4 içinde bitirmesiyle Beşiktaş, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılacak.

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım durumunu etkileyecek karşılaşmalarda, Chelsea, Villa Park Stadı'nda Aston Villa'nın konuğu oldu.

Ligin 38. ve son hafta mücadelesinde Aston Villa, 43. dakikada Bertrand Traore ve 52. dakikada penaltıdan Anwar El Ghazi'nin golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Chelsea'nin tek golünü, 70. dakikada Ben Chilwell kaydetti. Cesar Azpilicueta ise 89. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuca rağmen Chelsea, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım mücadelesi verdiği rakiplerinden Leicester City'nin konuk ettiği Tottenham'a 4-2 yenilmesi nedeniyle ligi ilk 4 içinde tamamladı.

Chelsea'nin ligi 67 puanla 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi kotası almasının ardından Beşiktaş'ın gelecek sezon Kupa 1'e grup aşamasından katılması, kesinleşti.

Chelsea ile Manchester City arasında 29 Mayıs Cumartesi günü Portekiz'in Dragao Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde yer alan iki takımın da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılacak olması nedeniyle boşta kalan Kupa 1 şampiyonu kotasını, Beşiktaş kullanacak.

Diğer yandan Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Şampiyonlar Ligi ve siyah-beyazlı kulübün logosuna yer verilerek, turnuvaya grup aşamasından katılacaklarının müjdesi verildi.

Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi'nden kazanacağı ayakbastı parası: 308 milyon TL.

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