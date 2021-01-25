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Spor

Beşiktaş'a Slovakya'dan misafir geldi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Slovakya'dan Senica Kulübünün yöneticilerini ağırladı ve iş birliği yapılabilecek konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

AA25 Ocak 2021 Pazartesi 13:30 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 13:30
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Slovakya Süper Lig ekiplerinden Senica'nın kulüp başkanı Oldrich Duda, yöneticileri Filip Holec ve Petr Hason ile takım kaptanı Juraj Piroska'yı ağırladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Vodafone Park'ta gerçekleştirilen ziyarette, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ, Kemal Erdoğan ve Fırat Fidan da hazır bulundu.

Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler, Senica Kulübü temsilcileriyle iş birliği yapılabilecek konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Çebi, ziyaretin sonunda Senica Kulübü Başkanı Duda'ya Beşiktaş forması hediye etti.

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