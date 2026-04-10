Beşiktaş'a sponsorluk piyangosu! İşte siyah-beyazlıların kasasına girecek para...

Süper Lig devi Beşiktaş, Beko markası ile forma sponsorluk anlaşmasına varıldığını açıkladı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bu sponsorluktan toplam 468.426.600 TL gelir elde edileceği belirtildi.

Beşiktaş, Beko ile 2027-2028 ve 2028-2029 sezonları için toplam 468.426.600 TL + KDV değerinde sponsorluk anlaşması imzalandığını açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın KAP açıklaması;

"Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında, Profesyonel Futbol A Takımı Forma Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2027-2028 ve 2028-2029 sezonları için toplam 468.426.600 TL + KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır."