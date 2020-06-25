Beşiktaş'a spor dünyasından 'geçmiş olsun' mesajları geldi

DHA 25 Haziran 2020 Perşembe 22:43 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 22:43

Süper Lig’de yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor’u konuk edecek Beşiktaş’ta 2 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı. Birçok federasyon ve kulüp de siyah-beyazlı ekip için geçmiş olsun mesajları yayımladı.

Mesajlardan bazıları şöyle:

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU



“Beşiktaş Futbol Takımı'nda iki futbolcunun Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Beşiktaş Kulübü'ne ve testleri pozitif çıkan sporcularına içtenlikle geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.”

FENERBAHÇE:

“Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü’nün 2 futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş.”

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR:

“COVID - 19 testi pozitif çıkan futbolculara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş.”

TRABZONSPOR:

“Yapılan COVID-19 testleri sonucunda iki futbolcusunda pozitif vakaya rastlanan Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolcuların kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Birlikte başaracağız.”