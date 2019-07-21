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Beşiktaş’a stoperde 3 aday

Vitor Hugo transferinde hedefine ulaşamayan Kartal, Laziolu Wallace, Manchester Cityli Mangala ve Tigres’te oynayan Timothee ile üçlü bir stoper listesi hazırladı. Bu isimlerden birisi transfer edilecek.

  • Star Spor
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KARTAL stoper arayışlarında alternatifli bir liste hazırladı. Uzun süredir Vitor Hugo’nun peşinde olan Siyah-Beyazlılar bu transferde çıkan pürüzlerin ardından yeni arayışlara yelken açtı. Siyah-Beyazlılar’ın listesinde Laziolu Wallace, Manchester City’nin satışa çıkardığı Mangala ve Tigresli Timothee Kolodziejczak bulunuyor. Kartal’ın bu oyuncular içinde önceliği Wallace... Oyuncuya 1.2 milyon euro öneren Siyah-Beyazlılar, kiralama yolunu tercih edecek. City’nin 2 sezondur kiraladığı Mangala’nın bu son senesi. İngilizler bu nedenle bonservisi ile satmakta yana. Kartal’ın son adayı Timothee de kiralık olarak düşünülüyor.

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