15.01.2020 09:33 - Güncelleme: 15.01.2020 09:33

Transferde Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı harcama limiti nedeniyle Boyd ve Lens gibi oyuncuları elden çıkarıp bütçe oluşturmaya çalışan Beşiktaş yönetimi, istediği teklifi hiç beklemediği bir oyuncusu için aldı.

36 yaşında olmasına rağmen performansıyla gençlere taş çıkartan Atiba Hutchinson'a Kanada Ligi'nden bir kulüp talip oldu ve siyah-beyazlılara 700 bin dolar bonservis bedeli önerdi. Ancak Atiba'yı satmayı kesinlikle düşünmeyen yönetimin teklifi anında reddettiği öğrenildi.

Atiba'nın da Beşiktaş'ta mutlu olduğu, ayrılığa sıcak bakmadığı belirtildi. Kanadalı yıldız, bu sezon 15 resmi maça çıkarken, orta sahadaki başarılı futbolunun yanı sıra hücuma 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Deneyimli oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

(Sabah)