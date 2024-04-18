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Spor

Beşiktaş'a sürpriz öneri! Yeni teknik direktör Liverpool'dan

Bu sezon 5. teknik direktörü ile de yolları ayıran Beşiktaş yeni hoca arayışlarına başladı. Siyah beyazlı ekibe son olarak Liverpool'da Jürgen Klopp'un yardımcılığını üstlenen Pepijn Linders önerildi. İşte haberin detayları...

Sabah18 Nisan 2024 Perşembe 10:17 - Güncelleme:
Beşiktaş'a sürpriz öneri! Yeni teknik direktör Liverpool'dan
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Liverpool'da Jürgen Klopp'un yardımcılığını üstlenen Pepijn Linders'ın adı, Beşiktaş yönetimine sunuldu. Siyah-beyazlı idareciler değerlendirmelere başladı.

BEŞİKTAŞ'TA GÜNDEM TEKNİK DİREKTÖR

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'un görevine son verilmesinin ardından sezon sonuna kadar takımı Serdar Topraktepe çalıştıracak. Siyahbeyazlılar bu süreçte hoca adaylarıyla ilgili çalışmalar yürütecek.

SON İSİM LINDERS

Başkan Hasan Arat ve yönetime de sunulan isimler bulunuyor. Bunlardan sonuncusu, Liverpool'da Jürgen Klopp'un yardımcılığını üstlenen Pepijn Linders oldu.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNE BAŞLAYACAK

2018'den bu yana Klopp'un yanında yer alan Hollandalı, sezon sonu İngiliz ekibine veda edecek olan Klopp'un ardından teknik direktörlük kariyerine başlamayı planlıyor.

22 MAÇLIK DENEYİMİ VAR

Daha önce Paulo Fonseca ve Brendan Rodgers gibi hocalarla çalışan 41 yaşındaki isim, Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen'de ise 22 maçlık teknik direktörlük deneyimi yaşamıştı.

DEĞERLENDİRME YAPILIYOR

Başkan Arat ve yönetime ismi sunulurken, Liverpool'daki ekibin tamamıyla Beşiktaş'a gelebileceği de aktarıldı. Siyah beyazlı idareciler henüz girişimde bulunmazken, Pep ile ilgili değerlendirme yapılıyor.

HENDERSON DEVREDE

Gelecek sezon için Ajax'ın da Pepijn Linders'ı takımın başına getirmek istediği kaydedildi. Hatta uzun yıllar Liverpool forması terleten ve kariyerine şu an Ajax'ta devam eden Jordan Henderson'ın da devrede olduğu aktarıldı.

FUTBOL ÜZERİNE KİTAPLARI VAR

Klopp, Linders'ı yardımcı antrenörden ziyade ikinci teknik adam olarak görürken, oyuncular tarafından da çok sevilen bir isim olduğu kaydedildi. Genç yaşından bu yana antrenörlük yapan ve futbol üzerine kitaplar da kaleme alan Pep, artık teknik adamlık yapmak istiyor.

LINDERS KİMDİR?

20 yaşındayken PSV altyapısında çalışma antrenörü olarak kariyerine başlayan Pep, ardından Porto U19'da aynı görevi üstlendi. Sonrasında Porto'da A Takım'a kadar çıkıp Fonseca ile çalıştı. Devamında ise 2014'te Liverpool U18 takımının antrenörü olan Hollandalı, ardından Klopp'un ekibine dahil oldu. 2015-18 arası Klopp ile çalıştıktan sonra NEC Nijmegen'e yarım sezonluğuna teknik direktör olarak gitti, 2018 yazında döndü ve o günden sonra kesintisiz şekilde Alman teknik adamın yardımcılığını üstlendi.

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