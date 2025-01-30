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Spor

Beşiktaş'a tam destek! Taraftarlar tribünlerde olacak

Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında temsilcimiz Beşiktaş Hollanda ekibi Twente ile karşı karşıya gelecek. Hollanda ekibi Beşiktaş'a sadece 600 bilet verse de bugünkü maçta tribünlerin büyük bölümü siyah beyaz olacak. Hollanda basınına göre çok sayıda Beşiktaş taraftarı Twentelilerin biletlerini satın alıyor. İşte detaylar...

Akşam30 Ocak 2025 Perşembe 09:18 - Güncelleme:
Beşiktaş'a tam destek! Taraftarlar tribünlerde olacak
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Kara Kartal'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Twente 'güvenlik' sebebiyle Beşiktaş taraftarını stada almama kararı verdi. Bu karar Beşiktaş'ın, UEFA'ya şikayeti üzerine Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker tarafından kaldırıldı. Ancak bu kez de 1500 kişilik deplasman tribünü limitinden sadece 600 kişilik yer verildi. Twente kulübü de kombinesini karaborsada satan taraftarları bloke uygulama ve başka cezalar vermekle tehdit etti. Ancak son gelen haberler bütün önlemlere rağmen Beşiktaşlılar'ın bugünkü maçta tribünde yerini alıp, Kartal'a büyük bir destek vereceğini gösteriyor. Hollanda basınındaki haberlerde "Türk kulüpleri Hollanda'yı her ziyaret ettiğinde bu tarz olaylar yaşanıyor. Bilet sahibi olanlar yüksek kâr elde etmek için el altından bilet satıyor. Beşiktaşlı taraftarlara satılan biletler arasında stadyumda yeri olmayan, sahte biletler de var. Bu da maç günü büyük bir kaosa sebep olabilir" ifadeleri kullanıldı.

PLAY-OFF ŞART!..

Bugün saat 23.00'te oynanacak karşılaşma iki takım için de önem taşıyor. Temsilcimiz Beşiktaş 9 puanla 24. sırada bulunurken, Twente 7 puanla 26. sırada yer alıyor. Play-off için ilk 24'te olmak şart.

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