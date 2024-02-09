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Spor

Beşiktaş'a tanıdık stoper: Mamadou Fofana

Stoper hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş daha önce ülkemizde forma giymiş olan Mamadou Fofana'yı kadrosuna katmak için girişimlerini arttırdı.

9 Şubat 2024 Cuma 12:12 - Güncelleme:
Beşiktaş'a tanıdık stoper: Mamadou Fofana
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Beşiktaş, ara transfer penceresinin kapanmasına sayılı saatler kala çalışmalarına hız verdi. Savunmada sorun yaşayan Beşiktaş'ta öncelikli takviyelerden biri stoperdi. İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan kiralık olarak Joe Worrall kadroya katılmıştı.

TANIDIK BİR İSİM

Teknik direktör Fernando Santos'un talebi doğrultusunda son saatlerde bir stopere daha imza attırılmaya çalışılıyor. Bu doğrultuda hedefteki isimlerden biri de tanıdık...

TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Daha önce ülkemizde Alanyaspor ve Bandırmaspor formaları giyen, 2018'de ise Fransız ekibi Metz'e transfer olan Mamadou Fofana için girişimler arttı. 2021 yılında Metz'ten Amiens'e 2 milyon Euro bedelle imza atan Malili stoperin de yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

OLUMSUZ SONUÇLANSA BİLE...

2026 yılına kadar Fransız temsilcisiyle sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu için son saatlerde ciddi girişimler olacak. Eğer transfer gerçekleşme yaz dönemi için dirsek temasları Amiens'le devam edecek.

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